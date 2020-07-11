Во Франции заявили о сожалении из-за смены статуса собора Святой Софии

Главы французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж с сожалением воспринял решение турецких властей о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Комментарий министра был опубликован 10 июля на сайте дипломатического ведомства.

По его словам, данный шаг ставит под сомнение «один из самых символических актов современной и светской Турции». Ле Дриан призвал сохранить музейный статус собора, ставшего «символом свободы религии, терпимости и разнообразия».

Решение властей Турции о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля также раскритиковал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Представитель Евросоюза подчеркнул, что собор имеет историческую общемировую ценность и напомнил, что Анкара обязалась «способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и укреплению терпимости и сосуществования».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Тем самым он упразднил решение турецких властей 1934 года о присвоении святыни музейного статуса, отмечает «Газета.ру».

Поклонение мусульман в мечети начнется с 24 июля. По словам турецкого лидера, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов, будет отменено. Он также призвал отнестись к данному решению с уважением.