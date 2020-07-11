Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

В результате массового ДТП в Новосибирской области два человека погибли, еще пятеро госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 11 июля в 01:30 по местному времени (10 июля в 21:30 мск) на 62-м км автодороги Р-256 «Новосибирск-Ташанта». Водитель «Тойоты Премио» выехал на встречную полосу, где совершил касательное боковое соприкосновение с «Газелью», после чего столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Ипсум».

«В результате ДТП водитель «Тойоты Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум», в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, а у троих из них выявлены переломы различных частей тела.

Правоохранители устанавливают причину происшествия.

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