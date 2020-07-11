Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июля

Жаркая погода и переменная облачность ожидают москвичей в субботу, 11 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов. При этом по области синоптики передают кратковременный дождь и грозу.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако метеорологи предупреждают о порывах до 17 м/c.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 750 мм ртутного столба.

К ночи температура понизится до +16 градусов. Согласно прогнозу, в московском регионе местами сохранится опасность дождя и грозы.

10 июля Гидрометцентр пообещал возвращение аномальной жары в Москву на этих выходных. Потепление ожидается и в ночные часы. При этом аномально жаркая погода сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.