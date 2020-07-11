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Калифорния освободит более 10 тысяч заключенных из-за COVID-19

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Фото: Depositphotos
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Власти американского штата Калифорния намерены освободить более 10 тыс. заключенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Associated Press в пятницу, 10 июля.

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По данным агентства, управление штата, курирующее работу исправительных учреждений, уже на этой неделе намерено досрочно освободить часть заключенных. Причем некоторые из них смогут выйти из тюрьмы на 6 месяцев раньше положенного срока.

Однако в материале подчеркивается, что данная мера не коснется тех, кого осудили за тяжкие преступления, в том числе сексуального характера, а также тех заключенных, которые нарушили закон в период с 1 марта по 5 июля.

Под данные критерии, по подсчетам Associated Press, попадают около 108 тыс. человек, находящихся в калифорнийских тюрьмах.

В конце марта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что на фоне распространения в городе коронавируса были освобождены 900 заключенных.

Решение городских властей об освобождении коснулось заключенных, совершивших нетяжкие и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более года

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