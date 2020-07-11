Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Мир
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Экономика
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в опубликованном 10 июля интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

Безопасные связи: военных обеспечат интернетом, который не взломать
Новые информационные системы практически невозможно подавить или вывести из строя

На вопрос журналиста о том, была ли атака санкционирована самим президентом, Трамп ответил утвердительно.

По его словам, решение было принято после получения данных разведки о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в 2018 году.

В мае прошлого года Трамп уже признавал ответственность США за атаку на «Агентство интернет-исследований», однако тогда отказался раскрывать подробности. Из-за действий американцев российская компания потеряла доступ в интернет.

Комментируя информацию об атаке США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти данные в очередной раз свидетельствуют о причастности официального Вашингтона к кибератакам. При этом Москва «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020