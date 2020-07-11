Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, президент в период «романической юности» обещал, что предоставит президентские дачи в пользование детям.

«Но он понял, что на даче лучше будет жить он — это «намного лучше», чем дети», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

В период президентской кампании в 2019 году Зеленский заявил, что резиденции президентов страны должны быть как музеи в замках бывших европейских королей либо предоставляться для детей.

«Вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла», — приводит его слова 11 июля «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию.

В апреле украинская телеведущая Снежана Егорова обвинила президента в неисполнении предвыборных обещаний. По ее словам, Зеленский не заинтересован в освоении роли президента, а выполняет лишь актерскую функцию.