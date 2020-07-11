Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Мир
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Экономика
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

В Австрии три человека погибли из-за обвала камней в ущелье

0
Фото: orf.at
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Австрии спасатели обнаружили тело третьего человека, погибшего в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ORF в пятницу, 10 июля.

Как сообщает глава Альпийской полиции Герхард Ригльтхальнер, накануне вечером в полицию обратились двое мужчин и сообщили, что их 30-летний сосед из Словакии ушел в поход в ущелье у водопадов Бэреншютцкламм и с тех пор связь с ним была потеряна.

После этого сотрудники горно-спасательной службы и Альпийской полиции приступили к его поискам, в ночь на пятницу тело мужчины было обнаружено в глубокой заводи.

Таким образом, общее число пострадавших возросло до девяти. Восемь из них являются гражданами Австрии, один приехал в страну из Венгрии.

В июне восемь человек погибли в результате схода оползня в западном Непале. Вызванный проливными дождями оползень полностью накрыл два жилых дома в муниципалитете Кушма района Парбат.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020