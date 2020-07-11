В Австрии три человека погибли из-за обвала камней в ущелье

В Австрии спасатели обнаружили тело третьего человека, погибшего в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ORF в пятницу, 10 июля.

Как сообщает глава Альпийской полиции Герхард Ригльтхальнер, накануне вечером в полицию обратились двое мужчин и сообщили, что их 30-летний сосед из Словакии ушел в поход в ущелье у водопадов Бэреншютцкламм и с тех пор связь с ним была потеряна.

После этого сотрудники горно-спасательной службы и Альпийской полиции приступили к его поискам, в ночь на пятницу тело мужчины было обнаружено в глубокой заводи.

Таким образом, общее число пострадавших возросло до девяти. Восемь из них являются гражданами Австрии, один приехал в страну из Венгрии.

В июне восемь человек погибли в результате схода оползня в западном Непале. Вызванный проливными дождями оползень полностью накрыл два жилых дома в муниципалитете Кушма района Парбат.