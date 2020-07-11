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В Брюсселе во время карантина обокрали Европарламент

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Фото: TASS/EPA
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Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса в Бельгии, депутатов Европарламента обокрали, сообщила 9 июля газета Handelsblatt.

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По данным издания, воры проникли в пустое здание Европарламента и вынесли ценные вещи. Инцидент поссорил депутатов, так как многие полагают, что к кражам причастен кто-то «свой».

Например, одна из жертв ограбления - член Социал-демократической партии Германии Бернд Ланге - выразил мнение, что у грабителей были ключи. Таким образом, под подозрение попадают службы безопасности и уборщики.

Как сообщают журналисты, всего совершено около 50 краж – исчезли ноутбуки, планшеты и видеокамеры. При этом, как преступники незаметно вынесли всю технику и не оставили никаких следов, пока непонятно.

В управлении Европарламента заверили, что обеспечивают полную безопасность депутатов, а важные данные похищены не были.

1 июля сообщалось, что неизвестный ограбил отделение банка в Ростове-на-Дону.

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