Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Мир
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Экономика
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

0
Фото: Global Look Press/Peter Steffen/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 10 июля заявлении директора студии Рича Лоуренса.

Досиделись: россияне стали тратить на игры в полтора раза больше
Самые активные геймеры — в тех регионах, где раньше всего был объявлен режим самоизоляции

Изначально выход игры был запланирован на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было решено отложить его до 25 августа.

Отмечается, что причиной очередного переноса стало желание создателей доработать игру с учетом полученных замечаний.

«Мы будем менять дату запуска — и, соответственно, наш финальный бета-тест — на весну 2021 года. Это решение не было принято спонтанно, мы стремимся как можно быстрее выпустить для вас игру наилучшего качества и некоторыми дополнениями, которые сделают ее лучше», — отметил Лоуренс.

1 июля стало известно, что разработчики перенесли дату выпуска игры Crysis Remastered после утечки трейлера в сеть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020