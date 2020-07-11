Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 10 июля заявлении директора студии Рича Лоуренса.

Изначально выход игры был запланирован на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было решено отложить его до 25 августа.

Отмечается, что причиной очередного переноса стало желание создателей доработать игру с учетом полученных замечаний.

«Мы будем менять дату запуска — и, соответственно, наш финальный бета-тест — на весну 2021 года. Это решение не было принято спонтанно, мы стремимся как можно быстрее выпустить для вас игру наилучшего качества и некоторыми дополнениями, которые сделают ее лучше», — отметил Лоуренс.

1 июля стало известно, что разработчики перенесли дату выпуска игры Crysis Remastered после утечки трейлера в сеть.