Госдеп прокомментировал решение о смене статуса собора Святой Софии

Соединенные Штаты разочарованы решением турецких властей изменить статус стамбульского собора Святой Софии, заявила 10 июля официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей, и с нетерпением ожидаем услышать его планы об обеспечении беспрепятственного прохода для всех», — цитирует ее Reuters.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении музея-собора Святой Софии в мечеть. Он также сообщил, что начало поклонения мусульман в мечети начнется с 24 июля.

При этом, по словам турецкого лидера, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса будет отменено.

Против смены статуса собора Святой Софии ранее уже выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Также свое сожаление в связи с решением турецких властей выразили в ЮНЕСКО и ЕС.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Примерно тысячу лет он являлся самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году был признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.