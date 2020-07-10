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Госдеп прокомментировал решение о смене статуса собора Святой Софии

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Фото: TASS/Zuma
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Соединенные Штаты разочарованы решением турецких властей изменить статус стамбульского собора Святой Софии, заявила 10 июля официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

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«Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей, и с нетерпением ожидаем услышать его планы об обеспечении беспрепятственного прохода для всех», — цитирует ее Reuters.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении музея-собора Святой Софии в мечеть. Он также сообщил, что начало поклонения мусульман в мечети начнется с 24 июля.

При этом, по словам турецкого лидера, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса будет отменено.

Против смены статуса собора Святой Софии ранее уже выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Также свое сожаление в связи с решением турецких властей выразили в ЮНЕСКО и ЕС.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Примерно тысячу лет он являлся самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году был признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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