Россия вынесла на голосование проект резолюции по гумпомощи Сирии
Россия вынесла на голосование проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе Турции. Об этом 10 июля сообщили в постпредстве России при ООН.
«Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата», — передает ТАСС.
О том, что Россия предложит Совбезу ООН новую резолюцию по поставкам гуманитарной помощи в Сирию, стало известно ранее в пятницу. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва предлагает доставлять трансграничные гуманитарные поставки в сирийский Идлиб через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».
8 июля Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. За российское предложение проголосовали четыре члена СБ, против — семь, еще четыре страны воздержались.
В январе было решено сократить срок продления механизма с одного года до шести месяцев, а также уменьшить количество погранпунктов до двух.