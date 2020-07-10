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Россия вынесла на голосование проект резолюции по гумпомощи Сирии

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Россия вынесла на голосование проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе Турции. Об этом 10 июля сообщили в постпредстве России при ООН.

«Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата», — передает ТАСС.

О том, что Россия предложит Совбезу ООН новую резолюцию по поставкам гуманитарной помощи в Сирию, стало известно ранее в пятницу. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва предлагает доставлять трансграничные гуманитарные поставки в сирийский Идлиб через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».

8 июля Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. За российское предложение проголосовали четыре члена СБ, против — семь, еще четыре страны воздержались.

В январе было решено сократить срок продления механизма с одного года до шести месяцев, а также уменьшить количество погранпунктов до двух.

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