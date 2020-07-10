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Эрдоган назвал дату первого поклонения мусульман в Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Поклонение мусульман в мечети Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле начнется с 24 июля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации в прямом эфире, в пятницу, 10 июля.

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«Собор Святой Софии находится под юрисдикцией Турции. Любое возражение против решения нашей власти будет восприниматься как нарушение суверенитета страны», — приводит слова турецкого лидера издание Daily Sabah.

По словам президента, власти Турции отменяют взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов. Как и во всех других мечетях страны, двери Святой Софии будут открыты для представителей любых религий, отмечает Haberturk.

Эрдоган подписал указ о превращении музея-собора Святой Софии в мечеть 10 июля.

Против смены его статуса выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этой достопримечательности. В ЮНЕСКО призывали Анкару не делать этого, а впоследствии выразили сожаление о принятом решении.

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