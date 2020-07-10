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ВОЗ запланировала помочь бросить курить более 1 млрд людей

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила новую инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь 1,3 млрд людей по всему миру бросить курить и тем самым сократить риск заражения коронавирусом. Об этом заявил в пятницу, 10 июля, на брифинге глава всемирной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, трансляция которого ведется в Twitter ВОЗ.

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Целью инициативы является помощь в избавлении курильщиков от вредной привычки. Главным пунктом является цифровой доктор «Флоренс», доступ к которому может получить любой желающий в любое время. Он предоставляет консультацию по поводу того, как бросить курить. Помимо этого, производитель бытовой химии Johnson & Johnson предоставил 40 тыс. никотиновых пластырей нуждающимся людям.

По словам Гебрейесуса, инициатива «крайне своевременна». Он рассказал, что ежегодно курение убивает 8 млн человек. Научные данные говорят о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом.

На первом этапе инициативу запустят в Иордании, а потом и в других странах мира.

Президент Международного союза по борьбе с раком принцесса Иордании Дина аль-Миред заявила на брифинге, что у курения нет преимуществ, оно лишь «разрушает легкие, сердце и кошелек», а также делает людей более уязвимыми к COVID-19 и снижает шансы на выздоровление.

По ее словам, привычка курить — это болезнь, которую нужно лечить.

В конце января ученые сообщили, что отказ от курения может активизировать рост здоровыx клеток и устранить приводящие к раку легкитх мутации, которые, как ранее считалось, навсегда остаются даже у бывших курильщикoв.

В соответствующем исследовании, которое опубликовали в научном журнале, использовались ткани 16 человек — курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не было у некурящих.

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