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Более 1 млрд рублей выделят на реконструкцию Иркутского цирка

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бюджетном финансировании реконструкции Иркутского цирка. Предполагаемая стоимость работ в учреждении составит 1,15 млрд рублей. Здание планируют обновить к 2024 году. Также реконструкцию проведут в Екатеринбургском, Воронежском и Тверском государственных цирках.

Ранее иркутский областной суд подтвердил ранее предъявленные претензии к собственнику Иркутского цирка из-за нарушений пожарной безопасности в здании. Так, представители прокуратуры отметили, что эксплуатация здания в нынешнем состоянии создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

В 1964 году в Иркутске появился каменный цирк — первый на территории Сибири и Дальнего Востока. Площадь здания составляет 6 тыс. кв. м, в зале располагается 1699 места для зрителей, высота от купола до арены — 18 м, диаметр манежа равен 13 м. В Иркутске выступают только приезжие артисты, так как своей труппы нет и никогда не было.

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