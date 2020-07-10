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Дело возбудили в отношении покрасившего скульптуру «Садко» новгородца

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Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено в отношении жителя Великого Новгорода Андрея Огнева, который перекрасил скульптуру фонтана «Садко и царевна Волхова».

Вандалы вновь испортили скульптуры Садко и Волховы в Великом Новгороде

Мужчина записал видеообращение по этому поводу. Из него следует, что он себя вандалом не считает, а его поступок — это проект «Фонтан счастья». По словам Огнева, он любит свой город и хотел привести «скульптуру в порядок».

Мужчина заявил, что идея «благоустройства» пришла к нему после того, как во сне ему явился Садко. Он утверждал, что если его сделать золотым, Великий Новгород превратится в город счастья.

ИА FlashNord пишет, что в интернете появилась петиция в защиту Огнева. Ее автор убежден, что действия мужчины нельзя считать поступком ответственного гражданина, но уголовного наказания он не заслуживает.

Глава города Сергей Бусурин ранее призвал архитектурное сообщество и художников разобраться в ситуации. По его словам, части жителей города понравился новый цвет скульптур.

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