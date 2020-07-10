В России появится новая скоростная автотрасса Москва–Казань

Правительство поставило задачу ввести в эксплуатацию новую скоростную автотрассу Москва–Казань в 2024 году. Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин на выездном совещании с министрами в Татарстане. Строительство автодороги М-12 обойдется в 650 млрд рублей. Время в пути по трассе длиной 794 км составит 6,5 часа. Сообщение между Москвой и Казанью ускорится вдвое. Новая магистраль будет платной. Трасса М-12 станет частью строящегося транспортного коридора Европа – Западный Китай.