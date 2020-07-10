Движение на ТТК затруднено из-за массового ДТП в Гагаринском тоннеле

Шесть машин столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве. Из-за этого движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле столкнулось шесть автомобилей. Занято три ряда. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3 км», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На месте работает экипаж скорой помощи, сообщает телеканал «Звезда». К месту аварии также направлен экипаж Дорожного патруля.

8 июля вице-мэр столицы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве на Садовом кольце не планируется устанавливать отбойники после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По его словам, отбойники не способны обезопасить водителей и пешеходов от нетрезвых водителей.