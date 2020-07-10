Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»

Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией. Такие цифры привели в Госпогранслужбе страны по запросу агентства УНН.

«С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект «Стена» использовано 99 млн гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен [$14,8 млн]», — приводит «РИА Новости» данные ведомства, опубликованные УНН в пятницу, 10 июля.

Отмечается, что за прошедшие полгода на российско-украинского границе было обустроено более 12 км инженерных заграждений. Около половины из них составляют противотранспортные рвы с бруствером, а остальное — рокадная дорога.

22 июня общественная организация StateWatch опубликовала текст распоряжения Государственной пограничной службы Украины, в котором ведомство предлагает правительству страны дополнительно выделить на «Стену» 4,5 млрд гривен, так как госбюждет в 2019–2020 годах запланировал для проекта только 800 млн гривен при необходимых 1,664 млрд. Также пограничники указали на рост стоимости стройматериалов, работ и услуг.

Сообщается, что в случае одобрения этой инициативы кабмином страны стоимость проекта вырастет 6,2 млрд грн.

22 мая стало известно, что Украина намерена перенести на четыре года реализацию проекта «Стена», то есть строительство планируют завершить к 2025 году.

В апреле прошлого года в погранслужбе Украины сообщали об активном строительстве «Стены». Говорилось также о плане выделить на 2019 года из украинского бюджета 400 млн гривен ($14,9 млн) на строительство сооружения.

В 2015 году власти Украины под руководством главы правительства Арсения Яценюка утвердили план по реализации проекта. В 2018 году украинские чиновники заявляли, что выполнена почти половина работ. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков заверял в ноябре 2018-го, что степень готовности «Стены» составляет 47%.