Ресторанам и кафе Орла разрешили возобновить работу с 10 июля

В Орле постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 10 июля разрешено возобновить работу предприятиям общественного питания.

Решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

Рестораны и кафе могут открыться, но при условии, что там расставят перегородки или выставят столы так, чтобы между ними было расстояние 1,5–2 м. Запрет на проведение торжественных, массовых или досуговых мероприятий в залах сохраняется.

С 20 июня в Орле возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. Массовые и торжественные мероприятия на террасах запрещены.

По данным регионального департамента промышленности и торговли, которые приводит InfoOrel.ru, из 626 ресторанов, кафе и столовых в Орловской области летние веранды открыли только 54 заведения, что составляет 8,6%.

Это связано с тем, что не у всех стационарных предприятий общепита есть возможность оборудовать террасы на открытом воздухе со входом, обособленным от залов для посетителей. Такова рекомендация Роспотребнадзора.