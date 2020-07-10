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Собянин заявил о выработке у москвичей коллективного иммунитета к коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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У жителей Москвы выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

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«Все-таки считаю, в Москве выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», — сказал он.

По словам Собянина, в ближайшее время в мегаполисе не ожидается второй волны коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».

9 июля мэр снял ряд ограничений, введенных в столице в связи с короноварусом. С 13 июля будут отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений и обязательное ношение медицинских масок на улицах, а с 1 августа начнут работу театры, кинотеатры и концертные залы.

С 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

3 июля руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу, передает RT.

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.

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