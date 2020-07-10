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В Минюсте сообщили о завершении обсуждения нового проекта КоАП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Повторное публичное обсуждение проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а также законопроекта «Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях» завершено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 июля на сайте ведомства.

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«Так, по результатам рассмотрения проекта нового КоАП уже поступило более 130 различных предложений от граждан, организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В рамках публичного обсуждения проекта Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях поступило более 30 различных предложений от граждан, организаций и органов государственной власти субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены при доработке законопроектов. Также запланировано проведение совещаний с представителями органов государственной власти, общественных объединений, научных организаций и предпринимательского сообщества.

Ранее 29 мая Минюст России предложил повторно обсудить новый КоАП. Подавляющее большинство полученных замечаний учтено, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. С учетом этого проект существенно изменился. По мнению министра, документ затрагивает интересы каждого гражданина страны, поэтому необходимо провести повторное обсуждение законопроектов до конца июля 2020 года.

В конце января ведомство предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки вынесли на общественное обсуждение, и свои предложения люди направляли в течение февраля. Планировалось, что эти проекты внесут на рассмотрение в правительство в мае, но этого не произошло.

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