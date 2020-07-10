Жаркая погода к 12 июля вернется в большинство регионов России

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 29–30 градусов к 12 июля на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Костромской, Тверской и других областей.

По данным метеорологов, в Воронежской и Белгородской областях к понедельнику ожидается потепление на 3–5 градусов, температура составит плюс 30 градусов, осадков не ожидается.

Около плюс 27–28 градусов 11 и 12 июля ожидается во Владимирской, Ивановской, Орловской областях, а 12 июля возможны небольшие дожди.

В Гидрометцентре России также сообщили, что 11–12 июля неустойчивый характер погоды ожидается в Костромской, Тверской, Смоленской, Ярославской областях. Не исключаются грозы, порывы ветра до 17 м/с.

Ранее 10 июля Гидрометцентр пообещал возвращение аномальной жары в Москву на этих выходных. Потепление ожидается и в ночные часы. При этом аномально жаркая погода сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.