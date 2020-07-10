Новый муниципальный округ появится в Брянской области

В Брянской области создадут новый муниципальный округ — Жуковский. Решение об объединении деревни Жуковки и поселений Жуковского района для создания единого округа приняли депутаты райсовета.

Авторы этой инициативы уверены, что это позволит сократить расходы на содержании местной администрации, а сэкономленные деньги они предлагают направить на развитие района.

Интернет-газета «Брянские новости» напоминает, что объединение администраций районов и районных центров началось в регионе в 2019 году. В частности, с 10 июня 2019 года город Новозыбков и Новозыбковский район стали единым городским округом, а должность главы Новозыбковского района упразднили.

В апреле 2020 года было принято решение объединить Стародуб с сельскими поселениями и создать Стародубский муниципальный округ.