Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля. Об этом сообщается на сайте РФС в пятницу, 10 июля.

Также с 15 на 16 июля перенесли матч между казанским «Рубином» и «Ростовом».

Игры перенесли для получения возможности использования в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).

Ранее, 8 июля, «Спартак» и «Локомотив» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее в этот же день команда ЦСКА разгромила «Оренбург». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы длиной в три месяца, связанной с пандемией коронавируса. Игры завершатся 22 июля. В оставшихся чемпионатах командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.