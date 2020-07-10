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Новый фонтан строят в одном из скверов Брянска

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В Брянске идет благоустройство сквера «Литий». Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Там начали строить фонтан.

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Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городскую администрацию, подземную насосную станцию уже построили, а сейчас готовят чаши фонтана. Для них соорудили бетонное основание. На объекте укладывают тротуарную плитку — готовность мощения составляет 45%.

Почти треть сквера благоустроена, специалисты высадили цветы в обустроенные клумбы и засеяли газонную траву.

Контракт на благоустройство общественной территории был заключен с организацией «СтройСервисТрейд».

В Брянске в Бежицком районе идет строительство Литейного моста. Все 12 опор переправы планируют установить до конца июля.

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