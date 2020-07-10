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Пятерых человек спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар произошел сразу в двух квартирах, расположенных на восьмом и девятом этажах одного их многоэтажных домов в московском районе Ясенево. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

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«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19, корпус 1, где происходило возгорание в квартире на 8-м этаже на площади 5 кв. м., а также в квартире на 9-м этаже на площади 5 кв. м. 9-этажного жилого дома», — уточнили в ведомстве.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, эвакуировали часть жильцов строения и спасли пятерых человек. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Устанавливаются причины случившегося. Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Москве произошел пожар в квартире на Холмогорской улице. В результате случившегося погиб человек. Сообщалось, что еще одного человека удалось спасти, четверо были эвакуированы. Причины пожара пока не выяснены.

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