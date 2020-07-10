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В Венеции провели успешное тестирование барьеров от наводнений

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Тестирование системы защитных барьеров «Моисей», призванных не допускать подтопления Венеции, успешно состоялось. Об этом сообщает в пятницу, 10 июля, новостной канал «RAI News 24».

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По его данным, все 78 барьеров были успешно подняты и отрезали лагуну от моря.

В то же время в Венеции прошли манифестации протеста активистов, выступающих против «Моисея». По их мнению, проект уже устарел, также он неоправданно дорогой. Кроме того, они утверждают, что «Моисей» может навредить окружающей среде.

13 ноября текущего года уровень моря в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см — выше вода поднималась только в 1966 году, до отметки 190 см. Многие общественные учреждения, школы и музеи пришлось временно закрыть. Подтоплено было более 80% города, в том числе главные венецианские достопримечательности — площадь Сан-Марко и одноименный собор. Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе.

На следующий день в Ассоциации венецианских гостиниц заявили о массовой отмене туристами бронирований в отелях города — отказы к вечеру 14 ноября достигли 35%.

Уровень воды в Венеции начал падать после 17 ноября.

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