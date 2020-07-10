BMW отзовет в России более 500 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка 530 автомобилей моделей 3-й серии, Z4, X3 M, X4 M, выпущенных в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на заводе-изготовителе автомобили оснастили элементами рулевого управления, которые не соответствуют спецификации машин.

Дилеры BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

17 июня сообщалось, что BMW представила обновленный седан M5.