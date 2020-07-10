Музейно-выставочный центр возобновил работу в Находке

Музейно-выставочный центр Находки открылся после вынужденного перерыва, введенного из-за распространения коронавируса в Приморском крае. Экспозиции и выставочные залы можно посетить как индивидуально, так и группами, но не больше пяти человек.

В музее работает историческая экспозиция о городе, а также три выставки, которые были подготовлены до закрытия. Выставка «Путь к вершине успеха» была подготовлена к профессиональному празднику работников культуры, а также 70-летию Находки. В экспозиции «Ваша Победа — наша жизнь» представлены детские рисунки на военную тему и посвящена она 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее первую партию экспонатов клуба «Авторетро» завезли на площадку единственного в Хабаровском крае музея ретроавтомобилей. Заведение должно в начале сентября открыться на базе неиспользуемой по назначению подземной парковки под площадью Воинской Славы.