Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»
Общество
Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в ближайшее время
Интернет
Yota устранила неполадки после сбоя
Экономика
Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть до $100 за баррель
Общество
Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Сафронова

В Кемеровской области открыли скоростную трассу

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области досрочно завершили капитальный ремонт крупнейшей автомагистрали. Трасса Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Дорога имеет особое значение для развития региона. Водители смогут двигаться со скоростью 110 км/ч. Отремонтированы 62 километра дорожного полотна, несколько мостов, установлены барьерные ограждения и новые дорожные знаки. 300 человек и 150 единиц техники работали круглосуточно. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Открытие трассы отметили мото- и велопробегами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020