В Кемеровской области открыли скоростную трассу

В Кемеровской области досрочно завершили капитальный ремонт крупнейшей автомагистрали. Трасса Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Дорога имеет особое значение для развития региона. Водители смогут двигаться со скоростью 110 км/ч. Отремонтированы 62 километра дорожного полотна, несколько мостов, установлены барьерные ограждения и новые дорожные знаки. 300 человек и 150 единиц техники работали круглосуточно. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Открытие трассы отметили мото- и велопробегами.