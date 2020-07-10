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Общество
Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Сафронова

Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев.

«Мосгорсуд назначил на 10:50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу», — сказал он.

Заподозрили в измене: что известно о задержании советника главы «Роскосмоса»
Занимающий эту должность журналист Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля

Ранее в пятницу глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заверил, что задержание Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд арестовал его до 6 сентября 2020 года.

Ожидается, что первый допрос Сафронова состоится не раньше 13 июля.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.

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