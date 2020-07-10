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В МФЦ после снятия ограничений выстроились очереди

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В российских МФЦ выстроились огромные очереди. После снятия ограничений граждане пришли за справками для замены документов. В Москве и Подмосковье десятки человек устроили давку. Такая же ситуация в нескольких регионах. Люди уверяют, что электронная запись на сайте МФЦ не работает. Проблемы возникли и в отделениях ГИБДД. Автовладельцы не могут поставить на учет свои машины. Указом президента срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений продлен минимум на три месяца.

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