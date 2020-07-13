Земля из-под ног: почему жители Кирибати возненавидели море

Кирибати — тихоокеанское государство, расположенное на 33 маленьких коралловых островах, из которых 20 необитаемы. В скором времени необитаемыми могут стать и все остальные — из-за глобального потепления уровень Мирового океана повышается, и первыми это на себе чувствуют те, кто живет в непосредственной близости от него. Почему островитяне стали опасаться за свое будущее — в фотогалерее «Известий»