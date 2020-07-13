Земля из-под ног: почему жители Кирибати возненавидели море

Кирибати — тихоокеанское государство, расположенное на 33 маленьких коралловых островах, из которых 20 необитаемы. В скором времени необитаемыми могут стать и все остальные — из-за глобального потепления уровень Мирового океана повышается, и первыми это на себе чувствуют те, кто живет в непосредственной близости от него. Почему островитяне стали опасаться за свое будущее — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Каждый год уровень моря поднимается на один сантиметр. Это критично для жителей островов, которые возвышаются над уровнем моря всего на 1,5–2 метра. В деревне Эйта уже можно купаться не отходя далеко от дома — прямо на улице
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
«Всё стало очень плохо, — говорит Бейа Тиим. — Раньше нас затапливало раз в 3–4 года, а сейчас каждые три месяца. Большинство колодцев заливает соленой водой. Я боюсь за своих детей и за будущее Кирибати»
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Местные жители пытаются сами сажать мангры, которые растут в приливно-отливной полосе и являются естественной защитой суши от размывания. Однако этот вид растительности в последнее время быстро вымирает по всему миру из-за климатических изменений
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Волны активно размывают береговую линию, проникают в почву, уничтожая растительность, и в источники пресной воды
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Многие островитяне уже соорудили себе нехитрые системы для сбора и хранения дождевой воды
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Из-за повышения температуры воды кораллы — главные строители рифов — также вымирают угрожающими темпами
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Восстанавливать разоренную волнами землю скоро будет некому
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Дом этой пожилой пары, играющей с внуками, расположен всего в нескольких метрах от наступающего моря. Они опасаются, что скоро он окажется полностью в воде и им придется отсюда уехать
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Одно из самых распространенных мужских занятий в Кирибати — рыбалка. Рыба является основой рациона местных жителей
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Рыбаки всегда возвращались домой с богатым уловом. Однако в последнее время и с рыбой начались проблемы — популяции разных видов сокращаются, добыть пищу становится всё труднее
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Житель Эйты сидит и наблюдает, как морская вода медленно заливает его родную деревню
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
После наводнения асфальтированная дорога на атолле Тарава, где расположена столица страны, оказалась разрушена
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
«Теперь мы ненавидим море, — говорят местные жители. — Оно дает нам пищу, но однажды может отнять у нас землю...»
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