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Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в СИЗО «Лефортово».

Стальные аргументы: куда может привести расследование дела губернатора Фургала
Помимо причастности к убийствам в начале 2000-х команду главы Хабаровского края могут обвинить в миллиардных махинациях

Ранее в пятницу Фургал был арестован на два месяца, до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

В ходе заседания обвиняемый заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. Защита попросила не заключать хабаровского губернатора под стражу.

Ходатайство об аресте губернатора поступило в суд ранее 10 июля.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Четверых других фигурантов задержали раньше. Они и дали на него показания.

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