Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Фургала

В Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову и Андрею Палею. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Рассмотрение ходатайств намечено на следующую неделю, сказала она ТАСС.

Ранее, 10 июля, Фургал был арестован на два месяца, до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

В ходе заседания Фургал заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. Защита попросила не заключать хабаровского губернатора под стражу.

Ходатайство об аресте губернатора поступило в суд ранее, 10 июля.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Четверых других фигурантов задержали раньше. Они и дали на него показания.