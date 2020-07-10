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Итоги акции «Мы вместе» подведут на «Тавриде»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Участники акции «Мы вместе» подведут ее итоги на первой смене молодежного культурного форума «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия в пятницу, 10 июля.

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В рамках «Тавриды» планируется провести десять творческих «антишкол». Участники первой из них и подведут итоги акции, передает «РИА Новости».

11 июня президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением коронавируса.

Акция #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан, а также медицинских работников во время пандемии коронавируса.

Во всех регионах России работают волонтеры, которые доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи проводят бесплатные консультации, а партнеры акции помогают своими услугами и товарами.

Ранее, 10 июля, Путин направил приветственное послание участникам «Тавриды».

Президент обратил особое внимание на волонтерскую деятельность участников акции «Мы вместе» в последние месяцы и дни и назвал их усилия неоценимыми «без всякого преувеличения».

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