Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Фургала
Авто
Лукашенко пообещал белорусам электромобиль собственного производства
Общество
ЕГЭ по профильной математике прошел без нарушений
Общество
Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса
Мир
На Украине завели еще четыре дела в отношении Порошенко

На Украине завели еще четыре дела в отношении Порошенко

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще четыре уголовных дела возбуждено в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 10 июля сообщил его адвокат Игорь Головань.

Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена
Американец крышевал Яценюка и требовал повысить тарифы

«По заявлению «обычного человека» по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», — сказал юрист в эфире телеканала «Прямой».

Обвинения в адрес бывшего главы государства касаются препятствования хозяйственной деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны банка, злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем, рассказал Головань.

8 июля стало известно, что прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-главе государства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР).

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату рады письменное сообщение о подозрении или поручает это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ничего ни от кого не получал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

Экс-президент заявил о незаконности меры пресечения для обеспечения подозрения, так как подозрение не вручено, и попросил отозвать эту меру.

По дороге в суд Порошенко разбил камеру журналисту издания «Наш Киев».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020