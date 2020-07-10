На Украине завели еще четыре дела в отношении Порошенко

Еще четыре уголовных дела возбуждено в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 10 июля сообщил его адвокат Игорь Головань.

«По заявлению «обычного человека» по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», — сказал юрист в эфире телеканала «Прямой».

Обвинения в адрес бывшего главы государства касаются препятствования хозяйственной деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны банка, злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем, рассказал Головань.

8 июля стало известно, что прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-главе государства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР).

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату рады письменное сообщение о подозрении или поручает это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ничего ни от кого не получал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

Экс-президент заявил о незаконности меры пресечения для обеспечения подозрения, так как подозрение не вручено, и попросил отозвать эту меру.

По дороге в суд Порошенко разбил камеру журналисту издания «Наш Киев».