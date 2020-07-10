Житель Казани пострадал от удара током на железнодорожном мосту

Мужчину в Казани госпитализировали с ожогами 40% поверхности тела и травмами после падения с высоты. Горожанин пытался залезть на железнодорожный мост.

По данным прокуратуры, 18-летний местный житель отдыхал с друзьями на берегу Казанки. После употребления спиртного молодой человек решил забраться на железнодорожный мост через реку. Потерпевшего ударило током, и он упал на пути. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Казанца с ожогами и переломами доставили в реанимацию. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане. Она пыталась достать из чаши фонтана упавшую кепку.