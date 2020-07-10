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В СФ призвали МИД РФ ответить на запрет работы RT в Латвии и Литве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призывает МИД России изучить возможность введения ответных политических мер против властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое появилось в распоряжении ТАСС в пятницу, 10 июля.

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Временная комиссия считает, что меры литовских и латвийских властей, как и более ранний запрет деятельности агентства Sputnik в Эстонии, являются «актами политической цензуры и выглядят как единая скоординированная кампания против российских СМИ», что нарушает положения международно-правовых документов.

«Временная комиссия призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти РФ в рамках своей компетенции изучить возможности введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями», — отмечается в заявлении.

Члены комиссии подчеркивают, что запрет трансляции российских телеканалов «нарушает принципы свободы слова и беспрепятственного распространения информации, которые являются фундаментальными нормами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы». Эти нормы сформулированы в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, основополагающем документе ОБСЕ, и отражены в Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы.

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В комиссии Совфеда аргументацию запрета работы группы RT называют «полностью несостоятельной». В заявлении говорится, что власти Литвы и Латвии признают, что в RT ничего не нарушили, однако ссылаются на санкции Евросоюза в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В комиссии считают такие ссылки «абсурдными», поскольку Киселев возглавляет «Россию сегодня», а не телесеть RT.

«Не менее важно, что персональные санкции Евросоюза, к которым апеллируют в Вильнюсе, Риге и Таллине, не распространяются на средства массовой информации, в которых работают лица, включенные в санкционные списки ЕС», — утверждается в сообщении.

В комиссии подчеркивают, что, согласно заявлению, Литва, Латвия и Эстония «нарушают принципы и нормы ОБСЕ и Совета Европы», а также «дают ложную трактовку» решения ЕС.

На основании вышеизложенного временная комиссия СФ выражает возмущение в связи с запретом работы RT в Литве и Латвии.

Ранее, 30 июня, Латвия запретила вещание семи телеканалов RT, поскольку они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции. В МИД России назвали это решение возмутительным и неправомочным.

8 июля по этой же причине подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, которая контролирует работу радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.

Кроме того, в марте Рига и Таллин вынудили Первый балтийский телеканал (ПБК) закрыть передачу «Новости Эстонии», которая создавалась единственной негосударственной телевизионной службой новостей в Эстонии и считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычной части населения страны.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма из департамента полиции и пограничной охраны республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». 1 января сотрудники эстонского Sputnik уволились, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

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