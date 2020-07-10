Лавров заявил о готовности России к многосторонним переговорам по вооружению

Россия открыта к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями. Однако их состав должен быть сбалансированным, заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 июля.

«Мы будем оставлять дверь открытой и к многосторонним переговорам, которые должны, конечно, опираться на общее понимание, на добровольность участия и на то, чтобы их состав был сбалансирован», — сказал министр, выступая на «Примаковских чтениях».

Ранее, 10 июля, Лавров заявил, что в мире серьезно увеличились риски ядерного противостояния. Ситуация в сфере безопасности и международной стратегической стабильности, по его словам, «откровенно деградирует». Одна из причин ситуации в том, что США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений, сказал министр.

9 июля в Госдепе заявили, что США намерены пригласить Китай на переговоры по контролю за вооружениями в Вене. Однако американская сторона посоветовала Китаю прежде встретиться с Россией и обсудить вопросы трехсторонней встречи.

Накануне власти КНР заявили, что присоединятся к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР.