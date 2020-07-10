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Оборудование для детского отделения привезли в больницу Сызрани

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Фото: sgb2.ucoz.ru
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Новое оборудование для детского отделения получила Сызранская городская больница № 2. Его передали в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Больница принимает пациентов не только из Сызрани, но и Сызранского, Шигонского районов и Октябрьска. Медицинской помощью обеспечиваются около 40 тыс. детей.

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Как рассказал НИА «Самара» врач-эндоскопист больницы Павел Литвин, в конце июня врачи получили новейшую эндоскопическую систему и уже активно ее используют. Проводить диагностику ЖКТ стало гораздо удобнее, можно увеличить изображение. Дети легче переносят эту процедуру, потому что аппарат можно назвать щадящим. Также есть возможность записать результаты исследования на флеш-карту, чтобы позже обсудить с коллегами.

По словам главврача больницы Равиля Гусейнова, развитие детской медицины является одним из важных направлений нацпроекта. Медицинское учреждение уже получило аппарат УЗИ и два рефрактометра, предназначенных для диагностики офтальмологических заболеваний.

Кроме того, в больницу доставили новую портативную установку, чтобы проводить УЗИ детям на выезде. Сейчас готовится помещение под компьютерный томограф и цифровой флюорограф.

В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта 39 детских больниц получат 88 единиц медоборудования.

В июне сообщалось, что в селе Четыровка Самарской области появилась новая спортивная площадка. Ее построили в рамках нацпроекта «Демография».

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