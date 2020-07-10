Детский проект «Лето во дворах» запускают в Ульяновске

В Ульяновске в субботу, 11 июля, состоятся культурно-развлекательные и образовательные мероприятия, которые пройдут в рамках проекта «Лето во дворах».

Викторины, розыгрыши, соревнования и мастер-классы организуют в различных районах города. Так, на проспекте Ленинского Комсомола для детей проведут утреннюю зарядку, а для взрослых — тренировку во взрослом стиле и эстафету.

Сотрудники библиотеки № 28 организуют акцию «Читающий дворик», чтобы рассказать о новинках литературы и дать полистать журналы и иллюстрированные альбомы русских и зарубежных художников.

На улице Хрустальной викторину устроят сотрудники детской школы искусств № 4, а около «Литературного фонаря» на улице Кирова состоится библиоакция «Читаем вместе». На Камышинской улице детей будет ждать мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Летние веночки», пишет 1ul.ru.