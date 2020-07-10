На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей

Правительство в 2020 году выделит из Фонда национального благосостояния 150 млрд рублей для строительства трассы Москва – Казань (М12). Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 10 июля.

«Мы в текущем году направим на строительство трассы Москва – Казань 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Соответствующие поручения будут даны министерству финансов, министерству транспорта и Минэкономразвития», — подчеркнул председатель российского правительства.

Он также попросил профильные министерства и ведомства вместе с «Автодором» предоставить согласованный план мероприятий по запуску проектов в самые сжатые сроки.

Все конкурсы на строительство М12, как отметил глава кабмина, должны быть завершены до 10 сентября. Подрядчика необходимо определить для каждого этапа строительства. Документы по планировке территорий, по которым будет проходить дорога, нужно утвердить, по словам премьера, до 1 ноября.

«Обращаю особое внимание, что речь идет о контрактах «под ключ»,— уточнил Мишустин.

Строительство трассы, как отмечается в материалах к совещанию с премьером, пройдет в восемь этапов вместо запланированных четырех. Первые два завершат до 2024 года — от Москвы до Владимира и южный обход Казани, а остальные построят до 2027 года.

О намерении построить трассу на четыре года быстрее в конце мая заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Автодорога Москва–Казань протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Магистраль Москва–Казань станет частью федерального транспортного коридора Европа – Западный Китай.