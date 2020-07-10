Подземный уровень терминала А возобновил работу в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково возобновил работу подземный уровень терминала А, который был закрыт из-за эпидеомиологической обстановки и сокращения пассажиропотока. Об этом сообщили в пятницу, 10 июля, в пресс-службе авиагавани.

«На минус первом этаже расположен подземный уровень терминала А, который совмещен с единственной в России подземной железнодорожной станцией, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда «Аэроэкспресс», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В состав подземного терминала входят: платформенная часть общей площадью более 2 тыс. кв. м, кассовый зал, диспетчерский пункт, вестибюль и пешеходный переход, который оборудован лифтами и ведет сразу на минус первый этаж терминала.

Теперь путь до терминала А стал короче и удобнее для пассажиров «Аэроэкспресса» и для тех, кто использует городской транспорт.

Накануне сообщалось, что Министерство транспорта России должно до 13 июля оценить готовность международных аэропортов страны к возобновлению авиасообщения.

В этот же день российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа, сообщает телеканал «Звезда».

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Разрешены только вывозные рейсы для россиян.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила 8 июля, что международное авиасообщение в нашей стране откроют не раньше сентября-октября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавируса. Самым пессимистичным вариантом может стать декабрь.