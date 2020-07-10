Археологи обнаружили старую постройку под проезжей частью в Пскове

Каменное строение обнаружили археологи под проезжей частью в Пскове. Предполагается, что это фундамент постройки XVII века.

Остатки строения были найдены во время работ на улице Леона Поземского. Фундамент длительное время скрывался под проезжей частью недалеко от церкви Косьмы и дамиана. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ученые устанавливают, что это за фундамент. Он может относиться к комплексу околоцерковных построек или являться основанием обычного дома XVII века.

Работы проводились в рамках переустройства инженерных сетей и реконструкции улицы Леона Поземского.

В начале февраля в Пскове археологи обнаружили свинцовую торговую пломбу XVI–XVII веков. Вероятнее всего, она прибыла в город с тюком товаров, сделанных в Англии. На одной стороне пломбы выгравирован герб, а на другой есть оттиск так называемой «розы Тюдоров».