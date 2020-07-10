Сувениры «Липецкая земля» признали лучшими на конкурсе «PRO-бренд»

Сувенирная линейка «Липецкая земля» стала победителем второго международного маркетингового конкурса «PROбренд-2020». Его проводит Союз Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ECOT) для представителей туристического рынка России и зарубежья.

Цель конкурса — формирование эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических услуг на рынке, а также взаимодействие всех заинтересованных сторон на территории Евразийского пространства, пишет Lipetskmedia.

В этот раз в конкурсе участвовали туристические агентства, отели, санатории, рекламные агентства, производители сувенирной продукции, рестораны, региональные администрации.

Липецкую область представляла сувенирная линейка «Липецкая земля». Это изделия ручной работы из текстиля и керамики, которые созданы известными липецкими мастерами. Элементы фирменного стиля наносятся при помощи различных технологий. Изделия существуют в единственном экземпляре.

Сувенирная линейка по решению жюри заняла первое место в номинации «Брендированная и сувенирная продукция». Церемония награждения пройдет в сентябре. По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, развивая туризм, регион одновременно занимается возрождением и охраной памятников природы и архитектуры и учится глубже понимать историю.