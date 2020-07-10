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Песков отверг обмен Путиным и Порошенко посланиями 12 июня 2014 года

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, 10 июля, что не может подтвердить факт того, что занимавший в 2014 году должность президента Украины Петр Порошенко поздравлял российского лидера Владимира Путина с Днем России в том году.

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«Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется и сейчас», — сказал Песков.

Говоря, об опубликованной в интернете записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году, представитель Кремля заявил, что не может судить об ее аутентичности.

«Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что в Кремле никогда не комментируют и не раскрывают деталей международных разговоров российского президента с «зарубежными визави, за исключением информации, которую дают сообщениями пресс-службы».

Ранее, 7 июля, депутат Верховной Рады Ирина Верещук обвинила Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он поздравил Путина с Днем России.

Позже, 9 июля, СМИ сообщили, что народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров пятого президента страны. На одной из них якобы слышен разговор Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 года. Отмечалось, что политики обсудили в том числе экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах.

В день распространения записи Песков сообщил, что в Кремле не в курсе этой публикации.

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