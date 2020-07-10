Грузовик сгорел после ДТП в Волгоградской области

Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовиков в Волгоградской области. Одно из транспортных средств сгорело.

Авария произошла в Дубовском районе. Два грузовика двигались в попутном направлении, один из них затормозил, в результате произошло столкновение. Автомобиль, ехавший позади, загорелся сразу после ДТП. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Водитель загоревшегося транспортного средства успел покинуть салон. Огонь уничтожил грузовик за несколько минут. Мужчина доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пять туристов пострадали в ДТП с участием автобуса. Транспортное средство опрокинулось по пути к вулкану Горелый.