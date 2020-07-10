Песков опроверг наличие шпиономании в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии шпиономании в РФ. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 10 июля.

«По сравнению с Европой и Америкой в РФ отсутствует шпиономания», — отметил представитель Кремля. Такой ответ он дал на вопрос о том, с чем связан рост уголовных дел, связанных со шпионажем, который наблюдается в последнее время.

По мнению Пескова, общественный резонанс за последние годы вызван ростом общей открытости, новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации.

«Эти дела были всегда. Ни для кого ни секрет, что иностранные разведки не дремлют на территории РФ, они днем и ночью работают против российских госслужащих, спецслужб. Не дремлет и наша контрразведка», — указал пресс-секретарь президента.

При этом представитель Кремля затруднился оценить количество возбужденных уголовных дел.

«Я, честно говоря, не знаю, действительно ли наблюдается этот рост. Эти дела фигурировали на повестке дня в течение последних десятилетий. Не знаю, стало ли их больше или нет», — ответил Песков.

Одним из последних дел о шпионаже, вызвавшим широкий общественный резонанс, стало задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину в госизмене. Суд арестовал его до 6 сентября 2020 года. Ожидается, что первый допрос Сафронова состоится не раньше 13 июля.