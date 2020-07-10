Песков объяснил секретность дела Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что дело против советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова проходит в секретном режиме на законном основании.

«Понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги. И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу. Но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать. Есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть место эмоциям», — сказал Песков.

Ранее, 10 июля, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заверил, что задержание Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью.

«В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, просто потому что мы не располагаем информацией о следственных материалах, мы не можем знать, как идет следствие, на чем фокусируется. Мы такой информацией не располагаем», — прокомментировал Песков это заявление Нарышкина.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину в госизмене. Суд арестовал его до 6 сентября 2020 года. Ожидается, что первый допрос Сафронова состоится не раньше 13 июля.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщили в мае.